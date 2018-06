पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी को अचानक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट (एम्स) में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर में कहा गया है कि अचानक उनकी तबियत खराब होने की वजह से उन्हें एम्स ले जाया गया है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के बीच बताया जा रहा है कि यह एक नियमित जांच है। उनकी जांच एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की निगरानी में हो रही है।भाजपा की ओर से सोमवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि डॉक्टरों की सलाह पर पूर्व प्रधानमंत्री को एम्स में भर्ती कराया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी पिछले काफी दिनों से अस्वस्थ हैं और अपने सरकारी आवास पर ही डॉक्टरों की निगरानी में रहते आ रहे हैं। बता दें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद वाजपेयी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था।



93 वर्षीय अटल बिहारी वाजपेयी डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। वे साल 2009 से व्हीलचेयर पर हैं। आपको बता दें कि वाजपेयी साल 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लोकसभा सदस्य चुने गए थे। वह बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले और अभी तक एकमात्र गैर-कांग्रेसी नेता हैं।





