G20 Summit: जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू; आज भारत पहुंचेगे ये नेता

भारत इस साल जी-20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में नौ और 10 सितंबर को होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का आना गुरुवार से शुरू हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार को मॉरीशस के पीएम प्रविंद जुगनौथ दिल्ली पहुंच गए हैं। साथ ही आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के महासचिव माथियास कॉर्मन और संयुक्त मैक्सिकन राज्य के अर्थव्यवस्था मंत्री रक़ेल ब्यूनरोस्त्रो सांचेज़ भी दिल्ली पहुंचे हैं। गौरतलब है कि अधिकांश देशों के प्रमुख आठ सितंबर यानी आज भारत आएंगे।

#WATCH | Secretary General of Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann arrives in Delhi for the G20 Summit. pic.twitter.com/ynzK0EOoo2