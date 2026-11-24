एविएशन: शादी और नए साल पर महंगा होगा हवाई सफर, फ्लाइट किरायों पर लगाम लगाने के लिए सरकार से की मांग
अमर उजाला डिजिटल ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 24 Nov 2026 06:30 PM IST
सार
शादी और नए साल के सीजन से पहले बढ़ते हवाई किरायों को नियंत्रित करने के लिए बिजनेस चैंबर ने नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू को पत्र लिखा है। महंगे टिकटों के साथ-साथ एयरलाइंस की सेवाओं के खिलाफ शिकायतें भी तेजी से बढ़ी हैं, जो 2019 के 1,297 के मुकाबले सितंबर 2026 तक ही 3,725 तक पहुंच गई हैं।
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विस्तार
शादी और नए साल की छुट्टियों का सीजन शुरू होने से पहले ही हवाई यात्रियों की चिंता बढ़ने लगी है। इस दौरान दूसरे शहरों में शादी समारोह में शामिल होने या छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे लोगों को फ्लाइट टिकट के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। हवाई सफर की बढ़ती मांग के बीच स्पाइसजेट से जुड़ा संकट भी किरायों पर दबाव बढ़ाने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र, किराया नियंत्रित करने की अपील
लगातार बढ़ते हवाई किरायों से परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए अब सरकार से दखल की मांग उठी है। एक प्रमुख बिजनेस चैंबर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर हवाई किरायों को नियंत्रित करने की अपील की है। चैंबर का कहना है कि हवाई सफर महंगा होने से आम यात्रियों के बजट पर भारी बोझ पड़ रहा है। खासकर शादी और छुट्टियों के व्यस्त सीजन में लोगों के लिए यात्रा टालना आसान नहीं होता, ऐसे में आसमान छूते टिकट के दाम उनकी परेशानी और बढ़ा सकते हैं।
पांच साल में एयरलाइंस के खिलाफ शिकायतें तीन गुना से ज्यादा बढ़ीं
हवाई किरायों में बढ़ोतरी के साथ-साथ एयरलाइंस की सेवाओं को लेकर भी यात्रियों की नाराजगी बढ़ी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2019 में एयरलाइंस के खिलाफ 1,297 शिकायतें दर्ज की गई थीं, जो वर्ष 2025 में तीन गुना से भी ज्यादा बढ़कर 4,517 हो गईं। वहीं, साल 2026 में सितंबर महीने तक ही 3,725 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जो सेवा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
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रिफंड और सामान से जुड़ी परेशानियां सबसे ज्यादा
यात्रियों की सबसे ज्यादा शिकायतें सामान (बैगेज), टिकट के पैसे वापस मिलने (रिफंड) और उड़ान से जुड़ी सेवाओं को लेकर हैं। इससे साफ है कि यात्रियों की मुश्किलें सिर्फ महंगे टिकटों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि टिकट खरीदने के बाद सामान से जुड़ी दिक्कत, रिफंड में देरी और खराब उड़ान सेवाएं भी उनकी परेशानी की बड़ी वजह बन गई हैं।
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नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र, किराया नियंत्रित करने की अपील
लगातार बढ़ते हवाई किरायों से परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए अब सरकार से दखल की मांग उठी है। एक प्रमुख बिजनेस चैंबर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर हवाई किरायों को नियंत्रित करने की अपील की है। चैंबर का कहना है कि हवाई सफर महंगा होने से आम यात्रियों के बजट पर भारी बोझ पड़ रहा है। खासकर शादी और छुट्टियों के व्यस्त सीजन में लोगों के लिए यात्रा टालना आसान नहीं होता, ऐसे में आसमान छूते टिकट के दाम उनकी परेशानी और बढ़ा सकते हैं।
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पांच साल में एयरलाइंस के खिलाफ शिकायतें तीन गुना से ज्यादा बढ़ीं
हवाई किरायों में बढ़ोतरी के साथ-साथ एयरलाइंस की सेवाओं को लेकर भी यात्रियों की नाराजगी बढ़ी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2019 में एयरलाइंस के खिलाफ 1,297 शिकायतें दर्ज की गई थीं, जो वर्ष 2025 में तीन गुना से भी ज्यादा बढ़कर 4,517 हो गईं। वहीं, साल 2026 में सितंबर महीने तक ही 3,725 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जो सेवा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
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रिफंड और सामान से जुड़ी परेशानियां सबसे ज्यादा
यात्रियों की सबसे ज्यादा शिकायतें सामान (बैगेज), टिकट के पैसे वापस मिलने (रिफंड) और उड़ान से जुड़ी सेवाओं को लेकर हैं। इससे साफ है कि यात्रियों की मुश्किलें सिर्फ महंगे टिकटों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि टिकट खरीदने के बाद सामान से जुड़ी दिक्कत, रिफंड में देरी और खराब उड़ान सेवाएं भी उनकी परेशानी की बड़ी वजह बन गई हैं।