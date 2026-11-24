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लगातार बढ़ते हवाई किरायों से परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए अब सरकार से दखल की मांग उठी है। एक प्रमुख बिजनेस चैंबर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर हवाई किरायों को नियंत्रित करने की अपील की है। चैंबर का कहना है कि हवाई सफर महंगा होने से आम यात्रियों के बजट पर भारी बोझ पड़ रहा है। खासकर शादी और छुट्टियों के व्यस्त सीजन में लोगों के लिए यात्रा टालना आसान नहीं होता, ऐसे में आसमान छूते टिकट के दाम उनकी परेशानी और बढ़ा सकते हैं।हवाई किरायों में बढ़ोतरी के साथ-साथ एयरलाइंस की सेवाओं को लेकर भी यात्रियों की नाराजगी बढ़ी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2019 में एयरलाइंस के खिलाफ 1,297 शिकायतें दर्ज की गई थीं, जो वर्ष 2025 में तीन गुना से भी ज्यादा बढ़कर 4,517 हो गईं। वहीं, साल 2026 में सितंबर महीने तक ही 3,725 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जो सेवा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।यात्रियों की सबसे ज्यादा शिकायतें सामान (बैगेज), टिकट के पैसे वापस मिलने (रिफंड) और उड़ान से जुड़ी सेवाओं को लेकर हैं। इससे साफ है कि यात्रियों की मुश्किलें सिर्फ महंगे टिकटों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि टिकट खरीदने के बाद सामान से जुड़ी दिक्कत, रिफंड में देरी और खराब उड़ान सेवाएं भी उनकी परेशानी की बड़ी वजह बन गई हैं।