विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भाजपा नेता ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को उठाकर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि मांसाहारी भोजन पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है। खबरों के अनुसार, एमबीएमसी की आम सभा की बैठकों में मांसाहारी भोजन पर कथित प्रतिबंध से भाजपा के आग्री-कोली समुदाय के पार्षद नाखुश थे।विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया कि यह फैसला जैन समुदाय के नेताओं के प्रभाव में लिया गया है। पाटिल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भोजन की व्यवस्था करना नगर निगम की जिम्मेदारी है और मांसाहारी भोजन पर कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है।भाजपा नेता ने बताया कि चूंकि मीरा-भायंदर में अलग-अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए प्रशासन ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद शाकाहारी भोजन का विकल्प चुना। कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि इस तरह के फैसले मनमाने ढंग से नहीं लिए जा सकते।महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता सचिन पोपेले ने मराठी पार्षदों की आलोचना करते हुए उन्हें "रोबोट पार्षद" कहा और उनसे मराठी भाषा, संस्कृति और खान-पान की परंपराओं पर मजबूती से खड़े होने की अपील की।शिवसेना की पार्षद शर्मिला बागाजी ने भी इस कदम की निंदा की। उन्होंने कहा कि मीरा-भायंदर मूल रूप से आग्री-कोली समुदाय का इलाका है, जहां मांसाहारी भोजन उनकी खान-पान संस्कृति का हिस्सा है।कांग्रेस पार्षद अनिल सावंत ने कहा कि मांसाहारी भोजन को 'अचानक' हटाना गलत है। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से भाजपा के पार्षद भी नाखुश हैं।