टीडीपी के पांच सांसद वेंकैया नायडू से मिले, पार्टी विधानमंडल दल के भाजपा में विलय को चुनौती

तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के चार सांसदों ने कल गुरुवार को अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपते हुए टीडीपी के विधानमंडल दल का भाजपा में विलय करने का प्रस्ताव पारित किया था। आज टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला समेत पांच सांसद उनके दलबदल को चुनौती देने के लिए वेंकैया नायडू से मिले। मुलाकात करने वाले सांसदों में दो राज्यसभा सांसद हैं तो तीन लोकसभा सांसद हैं।बता दें कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव और राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में टीडीपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। लोकसभा चुनाव में टीडीपी राज्य की 25 सीटों में से केवल तीन सीटें जीत सकी थी। वहीं, विधानसभा चुनाव में राज्य की 175 सीटों में से महज 23 सीटें टीडीपी के खाते में आई थीं। इसके उलट वाईएसआर कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लोकसभा चुनाव में 22 और विधानसभा चुनाव में 151 सीटों पर कब्जा जमाया था।उपराष्ट्रपति नायडू से मिलने के बाद टीडीपी नेता जयदेव गल्ला ने कहा कि कल टीडीपी के चार राज्यसभा सदस्यों ने एक पत्र दिया था जिसमें लिखा था कि वह राज्यसभा में विधान मंडल दल का विलय कर रहे हैं और चूंकि उनके पास दो तिहाई बहुमत है, इसलिए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।गल्ला ने कहा कि इस पर विचार करने के बाद हम समझते हैं कि किसी राजनीतिक दल का विलय केवल संगठनात्मक स्तर पर होना चाहिए। यह विधायनमंडल दल के स्तर पर नहीं हो सकता। अब चूंकि टीडीपी और भाजपा का संगठनात्मक स्तर पर विलय नहीं हुआ है तो यह वैध विलय नहीं है।उन्होंने कहा कि हमने यही बात उपराष्ट्रपति के सामने स्पष्ट की। उन्होंने कहा है कि वह इसकी वैधताओं की समीक्षा करेंगे और कानून के अनुसार उचित कदम उठाएंगे। हमें इसका इंतजार करना है। हमने पत्र दे दिया है, हम संसदीय कार्य मंत्री को भी एक पत्र भेजेंगे।बता दें कि गुरुवार को टीडीपी के राज्यसभा सांसद टीजी वेंकटेश, वाईएस चौधरी, जीएम राव और सीएम रमेश अपना इस्तीफा सौंपकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे।