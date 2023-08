Chennai: मुथुकृष्णन स्ट्रीट के अपार्टमेंट में लगी आग; मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद

चेन्नई के वेलाचेरी में स्थित मुथुकृष्णन स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट में रविवार रात आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

#WATCH | Chennai: Fire broke out in an apartment in Muthukrishnan Street, Velachery. Fire tenders are present at the spot. Further details are awaited. pic.twitter.com/sOwre761IA