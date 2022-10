Video: सीट को लेकर मुंबई लोकल में भिड़ गईं महिलाएं, एक-दूसरे को जमकर कूटा, एक महिला पुलिसकर्मी घायल

ठाणे से पनवेल जा रही एक लोकल ट्रेन में सीट को लेकर कुछ महिलाओं में विवाद होने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन महिलाएं एक दूससे से हाथापाई करती दिख रही हैं। वहीं, इस मारपीट में एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गई है।

A fierce fight between women passengers at Turbhe station in Navi Mumbai. Fight between two female passengers over the seat on the train. The whole case, the female policeman got injured while trying to intervene. Both the women filed a case against each