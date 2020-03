Fact Check: '10 सेकेंड सांस रोकने वालों को नहीं होगा कोरोना', 'गरम पानी है फायदेमंद', जानें इस खबर की सच्चाई

वायरल खबर: अगर आप 10 सेकेंड तक अपनी सांस बिका रुकावट रोक सकते हैं, तो आपको कोरोना नहीं होगा।

Claim: If you can hold your breath for 10 sec without discomfort, you don’t have #Coronavirus#PIBFactCheck : Most young patients with #Coronavirus will be able to hold their breaths for more the 10 sec and many elderly won't be able to do the same.

Conclusion: #FakeNews pic.twitter.com/GXCX2Rujwb