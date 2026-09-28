एक्सप्लेनर: एलपीयू से चितकारा और डीयू तक क्यों मचा है बवाल; छात्राओं की सुरक्षा, भूत या कुछ और है इसकी वजह?

दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या हुआ?

22 सितंबर को लेडी श्रीराम कॉलेज के पिछले गेट से करीब 50 मीटर दूर पुलिस ने कालकाजी के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। आरोपी ने गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी।



इस घटना के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्राओं में पिछले गेट और आसपास के इलाके की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि बैक गेट के आसपास पर्याप्त पुलिस निगरानी नहीं है। उन्होंने वहां स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरों जैसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने की बात भी कही। छात्राओं के मुताबिक, इस इलाके में अक्सर छेड़छाड़ की घटनाओं की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।



घटना के बाद कॉलेज ने 22 सितंबर की दोपहर से कक्षाएं स्थगित कर दीं। 23 सितंबर को ऑनलाइन कक्षाएं कराई गईं, जबकि 24 सितंबर से ऑफलाइन कक्षाएं दोबारा शुरू कर दी गईं।

छात्रों ने क्यों किया प्रदर्शन?

इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग-अलग कॉलेजों के छात्राओं ने महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें लेडी श्रीराम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, मिरांडा हाउस और कमला नेहरू कॉलेज के छात्र शामिल हुए।



प्रदर्शन में छात्रों ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था की मांग की। उन्होंने दक्षिण दिल्ली में स्ट्रीट लाइट, पुलिस पेट्रोलिंग और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया।



प्रदर्शन में करीब 200 छात्र शामिल हुए। मार्च कमला नेहरू कॉलेज से शुरू होकर गार्गी कॉलेज की ओर गया। प्रदर्शन के बाद सिरी फोर्ट रोड पर बैठक हुई, जहां महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर मांगपत्र तैयार करने पर चर्चा की गई।



छात्राओं ने 'हम औरतें आजाद हैं' मार्च भी निकाला। इसमें उन्होंने हॉस्टल और पीजी के कड़े नियमों और अंधेरा होने के बाद पार्कों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक जैसी 'सुरक्षात्मक पाबंदियों' की आलोचना की।



साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुखर्जी नगर में दो छात्राओं से कथित पीछा करने और उत्पीड़न के मामले में तीन एलएलबी छात्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने तीनों के परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। पुलिस ने इस मामले में 23 सितंबर को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें पीछा करने और महिला का अपमान करने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।