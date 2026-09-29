एक्सप्लेनर: स्मॉग वाले मौसम से निपटने का दिल्ली सरकार का क्या प्लान, पिछले पांच साल में कितने बदले हालात?

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ऐसे में सवाल है कि प्रदूषण रोकने के लिए इस बैठक में क्या फैसले हुए? आने वाले दिनों में किस तरह के कदम उठाने की तैयारी है? बीते वर्षों में दिल्ली की हवा अक्तूबर से जनवरी के दौरान कैसी रही है? वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए? उनका क्या असर हुआ है? आइये जानते हैं...

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दिल्ली एनसीआर में अक्तूबर-नवंबर आते ही सबसे ज्यादा चर्चा यहां के एक्यूआई की होती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा जहरीली होने लगती है। हर साल प्रदूषण कम करने की बातें होती हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है। इस साल दिल्ली सरकार ने इससे निपटने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सोमवार को इसे लेकर राज्य सरकार की बैठक भी हुई। इस दौरान कई फैसले हुए।