एक्सप्लेनर: स्वतंत्र भारद्वाज पर क्या आरोप, किस वायरल पॉडकास्ट और कौन से राजनीतिक कनेक्शन से मचा बवाल?

स्वतंत्र भारद्वाज ने क्या सफाई दी?

वायरल पॉडकास्ट के बाद स्वतंत्र भारद्वाज ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर सफाई दी। उनका कहना है कि जंतर-मंतर पर जो हुआ, वह हमला नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 10-15 लोगों ने घेर लिया था और अगर उन्होंने खुद का बचाव नहीं किया होता तो उन्हें भीड़ पीट सकती थी या उनकी जान जा सकती थी।



उनके मुताबिक, इसी दौरान संजय कुमार के सिर में चोट लगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास घटना का वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद है। स्वतंत्र भारद्वाज ने संजय कुमार की चोट को लेकर भी पुलिस की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया। उनका कहना है कि संजय को कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी।



उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही पॉडकास्ट क्लिप को फर्जी बताया। साथ ही कपिल मिश्रा और चिराग पासवान को बड़ा भाई कहने वाली बात पर कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि यह बात व्यंग्य में कही गई थी।

पुलिस और वायरल वीडियो के दावों में क्या अंतर है?

इस मामले में सबसे बड़ा अंतर स्वतंत्र भारद्वाज से जुड़े वायरल वीडियो में किए गए दावों और दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान में दिखाई देता है।



वायरल वीडियो में संजय कुमार के सिर पर गंभीर चोट और 60 टांके लगने की बात कही गई। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि संजय की चोट साधारण प्रकृति की थी।



नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा के मुताबिक, चोट किसी हथियार से नहीं बल्कि कड़े से लगी थी। पुलिस ने सिर की हड्डी टूटने यानी स्कल क्रैक से जुड़े दावे को भी मेडिकल रिपोर्ट और एमएलसी के आधार पर खारिज किया।



पुलिस ने कहा कि मामले में एफआईआर पहले से दर्ज थी। स्वतंत्र भारद्वाज और सूरज कुमार को कानून के मुताबिक नोटिस दिया गया और उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।