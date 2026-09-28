एक्सप्लेनर: उरी हमले के बाद कैसे एलओसी पारकर भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को किया तबाह, 10 साल पहले क्या हुआ?

सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है?

सर्जिकल स्ट्राइक किसी खास लक्ष्य पर की जाने वाली सीमित और लक्षित सैन्य कार्रवाई होती है। इसमें कार्रवाई को निर्धारित लक्ष्य तक सीमित रखने की कोशिश की जाती है।



2016 की कार्रवाई में भारतीय सेना ने एलओसी के पार मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। सेना के आधिकारिक बयान में कहा गया था कि इन लॉन्च पैड्स पर मौजूद आतंकी भारत में घुसपैठ करके हमले करने की तैयारी में थे।

ऑपरेशन की तैयारी कैसे हुई?

23 सितंबर 2016 को मिलिट्री ऑपरेशन रूम में एक बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और डीजीएमओ समेत शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। डीजीएमओ ने ऑपरेशन को लेकर ब्रीफिंग दी। इसके बाद विशेष कमांडोज को कार्रवाई के लिए तैयार किया गया।



24 सितंबर से कमांडोज की विशेष तैयारी शुरू कर दी गई थी। ऑपरेशन की गोपनीयता का खास ध्यान रखा गया। इसमें शामिल जवान करीब एक महीने से घर से दूर थे और उन्हें घर पर भी बात करने की अनुमति नहीं थी।



एक गाइड भी टीम के साथ था, जो करीब एक साल से आतंकी ट्रेनिंग कैंप में मौजूद था और वहां की गतिविधियों की जानकारी रखता था।

कमांडोज के पास क्या था?

विशेष कमांडोज को नाइट विजन उपकरण, टेवर-21 और एके-47 असॉल्ट राइफल, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, शोल्डर फायर मिसाइल, हेकलर एंड कोच पिस्तौल, हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और प्लास्टिक विस्फोटक से लैस किया गया था। इनका इस्तेमाल रात में दुश्मन के इलाके में पहुंचकर निर्धारित ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जाना था।

28 सितंबर की रात क्या हुआ?

कई दिनों की तैयारी के बाद 28 सितंबर की रात ऑपरेशन शुरू हुआ। रात करीब 2:10 बजे पुंछ से कमांडोज ने एलओसी पार की और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भिंबर और कैल इलाके में मौजूद आतंकी कैंपों की ओर बढ़े।



इन कैंपों की पहले से जानकारी जुटाई गई थी। कमांडोज को वहां मौजूद प्रशिक्षु आतंकियों के सोने और खाना खाने के समय तक की जानकारी थी। आतंकी कैंप एलओसी से करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर बताए गए थे।