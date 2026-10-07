एक्सप्लेनर: क्या फोन पर सुनाई देने वाली अपनों की आवाज भी हो सकती है फर्जी, एआई से हो रही इस ठगी से कैसे बचें?

एआई वॉयस क्लोनिंग स्कैम कैसे होता है?

ठग पहले किसी व्यक्ति की आवाज का सैंपल हासिल करते हैं और उससे एआई वॉयस क्लोन तैयार करते हैं। इसके बाद क्लोन की गई आवाज से फोन कॉल या ऑडियो मैसेज किया जाता है।



अक्सर कॉल में दावा किया जाता है कि कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसे तुरंत पैसों की जरूरत है या वह किसी कानूनी परेशानी में फंस गया है। घबराहट पैदा करने के बाद ठग तुरंत पैसे भेजने के लिए कहते हैं।



कुछ मामलों में ठग कॉलर आईडी की भी नकल कर सकते हैं, जिससे सामने वाले को कॉल और ज्यादा असली लग सकती है। वॉयस क्लोनिंग के जरिए निवेश, फिरौती और आर्थिक धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

अमेरिकी रिसर्च में क्या सामने आया?

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले के शोधकर्ताओं ने एआई से बनाई गई आवाजों को पहचानने की इंसानी क्षमता पर रिसर्च की। यह अध्ययन वैज्ञानिक जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में भी उपलब्ध है।



रिसर्च में कुल 604 लोगों को शामिल किया गया। इनमें 304 लोगों ने आवाज की पहचान से जुड़े अध्ययन और 300 लोगों ने आवाज के असली या एआई से बनाई गई होने की पहचान से जुड़े अध्ययन में हिस्सा लिया। शोधकर्ताओं ने 200 से ज्यादा स्पीकर की आवाजों और अत्याधुनिक वॉयस क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया।



रिसर्च में पाया गया कि जब लोगों ने असली आवाज और उसी व्यक्ति की एआई क्लोन आवाज सुनी, तो उन्होंने एआई आवाज को करीब 80 फीसदी मामलों में उसी असली व्यक्ति की आवाज माना। वहीं जब उनसे सीधे पूछा गया कि आवाज असली है या एआई से बनाई गई है, तो वे सिर्फ करीब 60 फीसदी मामलों में ही एआई आवाज को सही पहचान पाए। यानी सिर्फ आवाज सुनकर एआई क्लोन को पहचानना इंसानों के लिए काफी मुश्किल पाया गया।



शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि छोटी रिकॉर्डिंग में लोगों के लिए एआई आवाज पहचानना ज्यादा मुश्किल था। ज्यादा लंबी और सामान्य बातचीत में पहचान की क्षमता बेहतर हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक, बातचीत को लंबा करने और सामने वाले से खुले सवाल पूछने से फर्जी एआई आवाज पहचानने में मदद मिल सकती है।