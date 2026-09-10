ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा और हवाई यातायात व्यवस्था मजबूत की जा रही है। इसके लिए विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सुरक्षा एजेंसियों ने रीजनल पार्किंग और डायवर्जन प्लान तैयार किया है। इसके तहत विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के वीवीआईपी विमानों की लैंडिंग, टेकऑफ और पार्किंग के लिए दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के राज्यों के एयरपोर्ट तैयार रखे जाएंगे।

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