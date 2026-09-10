ब्रिक्स सम्मेलन: राजधानी दिल्ली में उतरेंगे विदेशी मेहमान, विमानों की पार्किंग के लिए ये तीन एयरपोर्ट तैयार
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा और हवाई यातायात व्यवस्था मजबूत की जा रही है। इसके लिए विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और सुरक्षा एजेंसियों ने रीजनल पार्किंग और डायवर्जन प्लान तैयार किया है। इसके तहत विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के वीवीआईपी विमानों की लैंडिंग, टेकऑफ और पार्किंग के लिए दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के राज्यों के एयरपोर्ट तैयार रखे जाएंगे।
जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे, टैक्सीवे और एप्रन (पार्किंग क्षेत्र) तैयार और टेस्टेड हैं। सूत्रों के मुताबिक, आपात स्थिति और अतिरिक्त विमानों की पार्किंग के लिए यहां 12 पार्किंग बे रिजर्व किए गए हैं। विदेशी मेहमानों के विमान दिल्ली में ही उतरेंगे। नोएडा एयरपोर्ट का इस्तेमाल खाली वीवीआईपी विमानों की सुरक्षित पार्किंग के लिए बैकअप के तौर पर किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात बढ़ने की स्थिति में आसपास के एयरबेस और एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हिंडन एयरबेस पर वीवीआईपी विमानों के लिए करीब दस पार्किंग बे रिजर्व किए गए हैं। वहीं, जयपुर और लखनऊ एयरपोर्ट को आपात डायवर्जन और अतिरिक्त विमानों की पार्किंग के लिए स्टैंडबाय रखा जाएगा।