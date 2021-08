खत्म हो रहा भ्रष्टाचार: लोकपाल को चार माह में मात्र 30 शिकायतें मिलीं, मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था यह दावा

भ्रष्टाचार वह दीमक है जो हर तंत्र का खोखला कर देता है। देश में इसके क्या हालात हैं, यह तो इसके खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं द्वारा विभिन्न राज्यों में मारे गए छापों में अफसरों के पास मिलने वाली अकूत संपत्ति से पता चल जाता है। यह बात और है कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ गठित सर्वोच्च संस्था लोकपाल को कम शिकायतें मिली हैं। शनिवार को जारी अधिकृत आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ लोकपाल को मात्र 30 शिकायतें मिली हैें।

Anti-corruption ombudsman Lokpal received 30 complaints against senior central government officials between April and July this year: Official data