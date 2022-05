{"_id":"628ec61efa6266007823fdd4","slug":"end-of-an-era-phone-booths-end-in-new-york-city-kiosks-in-times-square","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक युग की समाप्ति: न्यूयॉर्क सिटी से ‘फोन-बूथ’ खत्म तो टाइम्स स्क्वाॅयर से कियोस्क, कभी 8000 बूथ थे, इनकी जगह वाईफाई बोर्ड लग रहे","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला रिसर्च डेस्क, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 26 May 2022 05:43 AM IST