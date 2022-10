चुनावी वादों को लेकर चुनाव आयोग ने आज सभी राजनीतिक दलों को अहम निर्देश दिया है। मुफ्त की सौगातों या चुनावी रेवड़ी बंद करने पर जारी बहस के बीच आयोग ने दलों से कहा कि वे अपने चुनाव वादों की वित्तीय व्यावहारिकता की जानकारी वोटरों को दें। आयोग ने इस मामले में सभी दलों से राय भी मांगी है।

ECI writes to the Political Parties for providing authentic information to the voters to assess the financial viability of their election promises