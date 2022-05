{"_id":"627c5dd529507902e622c3ca","slug":"eight-years-of-modi-government-celebrations-will-be-held-for-a-fortnight-bjp-will-knock-on-every-booth-instructions-to-states-to-form-committees","type":"story","status":"publish","title_hn":"मोदी सरकार के आठ साल : एक पखवाड़े तक मनेगा जश्न, हर बूथ पर दस्तक देगी भाजपा, राज्यों को समिति बनाने के निर्देश","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Thu, 12 May 2022 06:37 AM IST