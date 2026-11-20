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संधू की उम्र 57 साल है। वह मोहाली में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (चांसलर) भी हैं। यह एक निजी विश्वविद्यालय है।



पहले समन पर क्यों नहीं पहुंचे संधू?

अधिकारियों ने बताया कि संधू को पहली बार 12 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वह उस दिन नहीं पहुंचे। अब उन्हें 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संधू की ओर से इस मामले में तुरंत कोई जवाब नहीं आया। विज्ञापन



किस कंपनी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है?

अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की जांच व्यूनो नाम की कंपनी से जुड़ी है। आरोप है कि इस कंपनी ने करोड़ों रुपये के 'क्लाउड पार्टिकल घोटाले' को अंजाम दिया। इसके जरिये आरोपियों ने आम लोगों की मेहनत की कमाई निकाल ली। ईडी का आरोप है कि संधू से जुड़ी कुछ संस्थाओं को व्यूनो ग्रुप की कंपनियों से कुछ रकम मिली थी। विज्ञापन विज्ञापन



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संधू से क्या जानना चाहती है ईडी?

अधिकारियों के मुताबिक, संधू को इन पैसों के लेन-देन की जांच के लिए बुलाया गया है। ईडी यह पता लगाना चाहती है कि ये लेन-देन किस तरह के थे। इनका मकसद क्या था। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में संधू की कोई 'सीधी भूमिका' नहीं है।



अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए?

ईडी इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें व्यूनो ग्रुप के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुखविंदर सिंह खरोर भी शामिल हैं। उनकी पत्नी डिंपल खरोर को भी गिरफ्तार किया गया है।



कब से जांच कर रही है ईडी?

ईडी इस मामले की जांच 2024 से कर रही है। यह जांच धनशोधन रोकथाम कानून और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के तहत की जा रही है। संधू की उम्र 57 साल है। वह मोहाली में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (चांसलर) भी हैं। यह एक निजी विश्वविद्यालय है।अधिकारियों ने बताया कि संधू को पहली बार 12 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वह उस दिन नहीं पहुंचे। अब उन्हें 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संधू की ओर से इस मामले में तुरंत कोई जवाब नहीं आया।अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की जांच व्यूनो नाम की कंपनी से जुड़ी है। आरोप है कि इस कंपनी ने करोड़ों रुपये के 'क्लाउड पार्टिकल घोटाले' को अंजाम दिया। इसके जरिये आरोपियों ने आम लोगों की मेहनत की कमाई निकाल ली। ईडी का आरोप है कि संधू से जुड़ी कुछ संस्थाओं को व्यूनो ग्रुप की कंपनियों से कुछ रकम मिली थी।ये भी पढ़ें: ईडी की शक्तियों पर फिर कानूनी लड़ाई: पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट; सीजेआई ने क्या कहा? अधिकारियों के मुताबिक, संधू को इन पैसों के लेन-देन की जांच के लिए बुलाया गया है। ईडी यह पता लगाना चाहती है कि ये लेन-देन किस तरह के थे। इनका मकसद क्या था। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में संधू की कोई 'सीधी भूमिका' नहीं है।ईडी इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें व्यूनो ग्रुप के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुखविंदर सिंह खरोर भी शामिल हैं। उनकी पत्नी डिंपल खरोर को भी गिरफ्तार किया गया है।ईडी इस मामले की जांच 2024 से कर रही है। यह जांच धनशोधन रोकथाम कानून और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के तहत की जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू को समन भेजा है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला पंजाब की एक कंपनी से जुड़ा है। आरोप है कि इस कंपनी ने निवेशकों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है।