डीसीएचएल के प्रमोटरों पर बड़ी कार्रवाई, ईडी ने पांच शहरों में 122 करोड़ रुपये की संपत्ति की अटैच

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक लोन फ्रॉड मामले में DCHL के प्रमोटरों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पीएमएलए के तहत इस कार्रवाई में प्रमोटर टी वेंकटराम रेड्डी और टी विनायकराय रेड्डी की दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई और बेंगलुरु स्थित कुल 14 अचल संपत्तियों को अटैच की गई है। इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 122.15 करोड़ बताई जा रही है।

Enforcement Directorate (ED) attaches under PMLA, 14 immovable properties located at Delhi, Hyderabad, Gurugram, Chennai and Bengaluru totaling to Rs 122.15 crores belonging to T Venkatram Reddy, T Vinayakravi Reddy, promoters of DCHL and others in a loan fraud case. pic.twitter.com/oUeOSO29Jw