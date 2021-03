नागालैंड में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, नागालैंड में रविवार सुबह 10 :06 बजे भूकंप के झटके आए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र मोकोचुंग के पूर्व में 77 किमी की दूरी पर पर था। हालांकि, अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। बता दें कि इससे पहले 10 मार्च को भी नागालैंड में भूकंप आया था।

4.2 magnitude earthquake hit 77km southeast of Mokokchung, Nagaland at 1006 hours: National Center for Seismology