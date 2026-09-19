महाराष्ट्र में सूखे का संकट: सीएम फडणवीस का एलान- करेंगे हरसंभव मदद, किसानों को राहत देने की तैयारी में सरकार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण राज्य के कई जिलों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे कृषि उत्पादन में गिरावट की आशंका भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में फसलों की स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार अगले सप्ताह प्रारंभिक समीक्षा करेगी। इसके बाद फसल नुकसान का औपचारिक आकलन करने के लिए पंचनामे किए जाएंगे, ताकि प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

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