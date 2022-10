तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक नेता सदाई सादिक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बवाल मच गया है। भाजपा नेता और अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा,'वे मुझे शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार की महिलाओं और उनकी माताओं को शर्मसार कर रहे हैं।'

TN | They're not shaming me,they're shaming women of their families,their mothers.I'm not even ready to accept an apology which is just like that given by the man who made the comments:BJP leader&actress Khusbu Sundar on a DMK leader's derogatory remarks against women BJP leaders pic.twitter.com/r8oDsZehbZ