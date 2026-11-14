असम: काजीरंगा हादसे के मृतकों के परिजनों को मिलेंगे ₹9 लाख, ट्रैफिक नियम पर क्या बोले सीएम हिमंत बिस्व सरमा?

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काजीरंगा के रंगाजन में एनएच-715 पर दुर्घटनास्थल का दौरा करने के बाद सरमा ने बताया कि इस अनुग्रह राशि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 2 लाख रुपये का मुआवजा भी शामिल है। शुक्रवार को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास दो वाहनों की आमने-सामने की टक्कर में 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कई कॉलेज के छात्र थे, जो अपनी क्लास से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।सरमा ने पत्रकारों को बताया, 'मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को पांच लाख रुपये, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 2 लाख रुपये और प्रधानमंत्री की ओर से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।'उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद जब शव उनके घरों तक पहुंच जाएंगे, तो मंत्री खुद मृतकों के परिजनों के घर जाकर उन्हें यह राशि सौंपेंगे। सरमा ने कहा, 'किसी भी रकम से इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, खासकर उन परिवारों के लिए जिन्होंने एक से अधिक सदस्य खो दिए हैं।'उन्होंने कहा कि काजीरंगा में जो हुआ, वह दिल तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा, 'जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है। उनके प्रति मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। इस दुखद समय में असम सरकार आपके (शोकाकुल परिवारों के) साथ खड़ी है।'सरमा ने कहा कि वह अगले दो-तीन दिनों में हर पीड़ित परिवार के घर खुद जाएंगे। उन्होंने बताया कि शनिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरमा ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि घायलों को जोरहाट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां उनका इलाज चल रहा है, विशेष चिकित्सा देखभाल मिले।मुख्यमंत्री ने कहा, 'गुवाहाटी और अन्य अस्पतालों से अतिरिक्त डॉक्टरों को भेजा गया है, ताकि पोस्टमार्टम जल्दी पूरा हो सके और घायलों को बेहतरीन इलाज मिल सके।' उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना की विस्तृत जांच चल रही है। उन्होंने कहा, 'हम इस त्रासदी के पीछे के हर संभावित कारण की जांच करेंगे।' उन्होंने कहा, 'मैं मानता हूं कि राजनीतिक दबाव के कारण नलबाड़ी कैबिनेट बैठक में कुछ ट्रैफिक प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। फिर भी, मुझे लगता है कि हमें ऐसी ढील नहीं देनी चाहिए थी।'मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक के कड़े नियम लागू किए जाएंगे, क्योंकि लोगों की जान सबसे अहम है। उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।असम कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा बोरठाकुर गोस्वामी ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास हुई दुर्घटना की स्वतंत्र जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। असम कांग्रेस महिला विंग की अध्यक्ष ने एनएचएआई से राज्य में राजमार्ग की तुरंत मरम्मत कराने, और पर्याप्त आपातकालीन चिकित्सा उपचार तथा बचाव सुविधाएं स्थापित करने की भी मांग की।