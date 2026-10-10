दिल्ली में प्रदर्शन: चार पूर्व सीएम, सीजेपी के नेता, कई विपक्षी सांसदों समेत हिरासत में लिए गए 20+ बड़े चेहरे

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वहीं, माकपा की केरलम इकाई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि पार्टी के महासचिव एमए बेबी, पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, एमवी गोविंदन मास्टर, ए विजयराघवन, केके शैलजा, सांसद जॉन ब्रिटास, केएन बालगोपाल, वृंदा करात और पीके श्रीमती समेत पार्टी के नेताओं को जंतर-मंतर पहुंचने पर हिरासत में लिया गया।पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी शनिवार दोपहर हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले ममता बनर्जी ने साउथ एवेन्यू बस स्टैंड के पास सड़क पर धरना दिया था। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी सांसद डोला सेन, समीरुल इस्लाम, प्रतिमा मंडल और साकेत गोखले भी हिरासत में लिए गए।ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल)पिनाराई विजयन (केरलम)अरविंद केजरीवाल (दिल्ली)माणिक सरकार (त्रिपुरा)अभिजीत दिपकेआशुतोष रांकासौरव दासरत्ना सिंहडेरेक ओ' ब्रायनजॉन ब्रिटाससंजय सिंहडोला सेनसमीरुल इस्लामप्रतिमा मंडलसाकेत गोखलेतुषार गांधीध्रुव राठीनेहा बोरायोगेंद्र यादवप्रशांत भूषणमनीष सिसोदियागोपाल रायवृंदा करातकेके शैलजाएमए बेबीइसके अलावा दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अलग-अलग जगहों से हिरासत में लिया है। इन लोगों में प्रदर्शन में शामिल होने आए बड़े चेहरे भी शामिल हैं।