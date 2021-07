दिल्ली: हाईकोर्ट ने चीनी कंपनी शीन का सामान बेचने पर अमेजन को जारी किया नोटिस, सरकार से भी मांगा जबाब

पिछले साल सरकार ने चीनी कंपनी शीन का सामान भारत में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अमेजन की तरफ से हाल ही में शीन का सामान बेचने का एलान किया गया है। इस मामले को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजन और सरकार दोनों को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है।

Delhi High Court issues notice to Centre and Amazon. in on a PIL seeks direction to prohibit the entry of “Shein” products in the Indian digital market through Amazon. pic.twitter.com/125YkvCCa5