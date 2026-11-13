अहमदाबाद में रफ्तार का कहर: रेंज रोवर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक की मौत; भाजपा विधायक का भतीजा गिरफ्तार

गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार रेंज रोवर ने रैपिडो बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार यात्री की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक भी घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राघवेंद्र कुशवाहा बापूनगर के विधायक दिनेश सिंह कुशवाहा का भतीजा है। हादसे में इस्तेमाल की गई रेंज रोवर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह दुर्घटना 11 नवंबर को अहमदाबाद ग्रामीण जिले के बोपाल थाना क्षेत्र में शिलाज सर्कल के पास हुई। अहमदाबाद ग्रामीण की डीएसपी नीलम गोस्वामी के मुताबिक, हर्षदकुमार पुरबिया ने घाटलोडिया से अपने कार्यस्थल जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी। बाइक चालक प्रदीप दादवाल उन्हें लेकर जा रहा था। शिलाज सर्कल से आगे उनकी बाइक को तेज रफ्तार रेंज रोवर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक बिना रुके मौके से भाग निकला।घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों घायलों को पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एसआईएमएस अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान हर्षद पुरबिया की मौत हो गई। इसके बाद बोपाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके मालिक तथा चालक का पता लगाया। जांच में सामने आया कि हादसे के समय रेंज रोवर राघवेंद्र कुशवाहा चला रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और दुर्घटना में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली।डीएसपी नीलम गोस्वामी के अनुसार, शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी राघवेंद्र कुशवाहा कलोल में अपने एक दोस्त की पार्टी में शामिल होने गया था। वहां से लौटते समय यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने बताया कि अब तक की जांच में आरोपी के किसी नशीले पदार्थ के सेवन करने का सबूत नहीं मिला है। आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस थाने से ही जमानत मिल गई। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। दुर्घटना में शामिल वाहन की फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) से जांच कराई जा रही है और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की ओर से भी वाहन का निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आगे कोई नया सबूत सामने आता है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।