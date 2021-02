रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए निजी उद्योग के साथ की गई साझेदारी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2021 के तहत आयोजित किए गए स्टार्ट एप मैराथन में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सरकार पूरी तरह से सचेत है कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को लाने की अति आवश्कता है। उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निजी उद्योग के साथ साझेदारी करते हुए कई कदम उठाए गए हैं।

Our Government is acutely conscious that startups being the latest entrants in the defence manufacturing sector require that extra push. with this aim in view, we have taken many steps to foster and encourage this partnership with private industry: Defence Minister in Bengaluru pic.twitter.com/Ck43j1BOQv