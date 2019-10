आरे में पेड़ कटने पर घमासान जारी, हिरासत में लिए गए प्रकाश आंबेडकर 

मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ काटने पर राजनीति घमासान भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस और शिवसेना के बाद अब दलित नेता प्रकाश आंबेडकर भी इसमें कूद पड़े हैं। शनिवार को 29 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद रविवार को पुलिस ने दलित नेता प्रकाश आंबडेकर को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

The @VBAforIndia has been against the Aarey tree-cutting from the start. I went there to protest & ask the govt some valid questions. I have been detained & not arrested. I am currently at Powai police station. Don’t believe rumours & I appeal to everyone to maintain law & order. pic.twitter.com/dX9NEymkgi