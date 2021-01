कोरोना के मामलों में गिरावट जारी, पिछले 24 घंटे में 18,088 नए मामले आए, 264 की हुई मौत

देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 19,078 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 264 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह यह जानकारी दी।

India reports 18,088 new COVID-19 cases, 21,314 recoveries, and 264 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry