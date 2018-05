पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में हुए पंचायत चुनावों के लिए गुरुवार को हो रही मतगणना के रुझानों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 107 पंचायत समिति सीटों और 204 जिला परिषद सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बढ़त में है। इनमें से कई सीटों पर तृणमूल की जीत लगभग तय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज की है और 81 सीटों पर आगे चल रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) 3 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 50 जगह उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं।

#WestBengal : Police has seized 40 mobile phones from a counting centre set up at Jalpaiguri's Polytechnic Institute. #PanchayatElection pic.twitter.com/Hh2x1Df0RR

West Bengal: Counting of votes for #PanchayatElection has started in Cooch Behar, Alipurduar, North Dinajpur, South Dinajpur, Jalpaiguri and Malda districts of North Bengal