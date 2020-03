Coronavirus in India: 16 लाख की स्क्रीनिंग, स्कूलों के लिए एडवाइजरी, बाजार से मास्क गायब

09:40 AM, 04-Mar-2020

नोएडा में कोरोना वायरस के संदेह में तीन बच्चों समेत जिन छह लोगों के नमूने लिए गए थे, उनकी जांच निगेटिव पाई गई है। हालांकि सभी छह लोगों को अगले 14 दिन के लिए अपने-अपने घर में अलग-थलग रहने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि अगर उनमें कोविड-19 के लक्षण नजर आते हैं तो उनके नमूनों की फिर से जांच की जाएगी। नोएडा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को जिन लोगों के नमूने लिए थे उनमें एक दंपति और 12 वर्ष का उनका बेटा, एक महिला और उसके दो बच्चे शामिल थे। ये छह लोग दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा दी गई पार्टी के दौरान उसके संपर्क में आ गए थे। इस व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। प्रशासन ने आज फिर साफ किया है कि स्कूल बंद करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।



District Magistrate, Gautam Budh Nagar: The samples taken from 6 contacts in Noida have tested negative but they will need to be under home quarantine for next 14 days and if symptoms develop, can be retested again. Government &administration is keeping a watch. No need to panic