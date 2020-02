कोरोनावायरस : अमर उजाला से बोले केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, 89 हजार लोगों की हो चुकी है स्क्रीनिंग

गुरुग्राम के नजदीक मानेसर में चीन से आए लोगों के लिए बने अस्पताल में पांच की तबीयत बिगड़ने से आनन-फानन में उन्हें दिल्ली कैंट स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक की रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है जबकि चार मरीजों की रिपोर्ट आना बाकी है।



इन सभी सैंपल की जांच दिल्ली एम्स में चल रही है। इनके अलावा नई दिल्ली स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) में भर्ती 13 में से आठ मरीजों की रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पांच मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।

वहीं हांगकांग में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि होने के बाद एअर इंडिया ने आठ फरवरी से अपनी दिल्ली-हांगकांग उड़ान सेवा निलंबित करने की मंगलवार को घोषणा की। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।



Air India: In view of #CoronaVirus, Air India is suspending its flights to Hong Kong after flying AI314 on the 7th February 2020. pic.twitter.com/144YHPODS6