कोरोना की दूसरी लहर: देश में पहली बार 10 लाख के पार पहुंची सक्रिय मामलों की संख्या, जानिए कहां कितने मरीज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Sun, 11 Apr 2021 06:18 AM IST

महाराष्ट्र में कोविड-19 के 55,411 नए मामले; 309 लोगों की मौत महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 55,411 नए मामले सामने आये और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 33,43,951 पहुंच गयी वहीं संक्रमण से एक दिन में 309 लोगों की मौत होने से कुल मृतक संख्या 57,638 हो गयी है।



राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र में इस समय 5,36,682 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। एक दिन में कुल 53,005 लोगों को अस्पतालों से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गयी और इस तरह महाराष्ट्र में अब तक कुल 27,48,153 लोग संक्रमण के प्रकोप से उबर चुके हैं।



इस समय राज्य में संक्रमणमुक्त होने की दर 82.18 प्रतिशत है वहीं संक्रमण से मृत्यु दर 1.72 प्रतिशत है। राज्य में एक दिन में 2,19,977 नमूनों की संक्रमण के लिए जांच की गयी और अब तक कुल 2,18,51,235 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।

पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण से 58 और लोगों की मौत, 3,294 नए मामले पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण से 58 और लोगों की मौत होने से शनिवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 7,448 पर पहुंच गई जबकि इस महामारी के 3,294 नये मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या 2,69,733 हो गई।

शनिवार को उपचाराधीन मरीजों की संख्या 28,015 थी।



होशियारपुर में 10, गुरदासपुर में सात और लुधियाना और जालंधर में छह-छह लोगों की मौत हुई। बुलेटिन के अनुसार 2,385 और लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई जिससे स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,34,270 पर पहुंच गई।



मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 4,986 नए मामले मध्यप्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 4,986 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 3,32,206 हो गई है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 24 और व्यक्तियों की मौत हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 4,160 हो गई है।



उन्होंने बताया कि राज्य में शनिवार को कोविड-19 के 912 नये मामले इंदौर में आये, जबकि भोपाल में 736 नये मामले आए। अधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल 3,32,206 संक्रमितों में से अब तक 2,95,339 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गये हैं और 32,707 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।



उन्होंने कहा कि शनिवार को 2,741 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।

राजस्थान में संक्रमण के रिकॉर्ड 4401 नए मामले राजस्थान में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 4401 नए मामले आने पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर लोगों से स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। गहलोत ने ट्वीट किया, हम सबके लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए कि आज राज्य में कोरोना के अब तक के सर्वाधिक 4401 मामले सामने आए हैं।



मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कोरोना वायरस की इस नई लहर में यह तथ्य सामने आया है कि कई बार संक्रमित व्यक्ति का आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव आता है जबकि असल में व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होता है। इसलिए यदि खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण दिखें और आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आए तो डॉक्टर की सलाह लेकर डी-डाइमर टेस्ट व सीटी स्कैन भी करवाएं।’



विशेषज्ञों के हवाले से गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पहली लहर से अधिक खतरनाक है। गहलोत ने कहा कि संक्रमण की इस गंभीरता को आम लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि मास्क लगाएं सामाजिक दूरी का पालन करें और हाथ साफ करते रहें क्योंकि बचाव का यह कारगर उपाय है।

छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के 14,098 नए मामले छत्तीसगढ़ में शनिवार को कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 14,098 नए मामले आए। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 4,32,776 हो गई है। राज्य में शनिवार को 65 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है, वहीं 4603 लोगों ने पृथक-वास का समय पूरा किया है। कोरोना वायरस से संक्रमित 123 और मरीजों की मौत हुई है। इनमें से 24 घंटे के दौरान 97 लोगों की तथा पिछले दिनों 26 लोगों की मौत हुई है।



राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि संक्रमण के 14,098 मामले आए हैं। इनमें रायपुर जिले से 3797, दुर्ग से 2272, राजनांदगांव से 978 मामले आए। बालोद से 385, बेमेतरा से 381, कबीरधाम से 538, धमतरी से 384, बलौदाबाजार से 717 मामले आए। बाकी मामले अन्य जिलों से आए हैं।



अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 4,32,776 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य में 3,42,139 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए हैं। फिलहाल 85,860 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में वायरस से अब तक कुल 4777 लोगों की मौत हुई है।



राज्य के रायपुर जिले में सबसे अधिक 88,478 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना वायरस संक्रमित 1155 लोगों की मौत हुई है।

दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,897 नए मामले सामने आए, 39 रोगियों की मौत दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 7,897 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,14,423 हो गई। इसके अलावा संक्रमण के चलते 39 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 11,235 तक पहुंच गई है।



दिल्ली में संक्रमण दर भी इस साल पहली बार दस प्रतिशत को पार कर 10.21 फीसदी हो गई है। पिछले साल नवंबर के मध्य में संक्रमण दर 15 प्रतिशत से अधिक थी। दिल्ली में शुक्रवार को संक्रमण के 8,521 नए मामले सामने आए थे जबकि 39 रोगियों की मौत हो गई थी। इस साल पहली बार एक दिन में संक्रमण के आठ हजार से अधिक मामले सामने आए थे।



दिल्ली में अब तक एक दिन संक्रमण के सबसे अधिक 8,593 नए मामले 11 नवंबर 2020 को सामने आए थे जबकि 19 नवंबर को दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक 131 कोविड-19 रोगियों की मौत हुई थी।

ओडिशा में कोविड-19 के 1374 नए मामले, दो की मौत ओडिशा में शनिवार को कोविड-19 के 1374 नए मरीजों की पुष्टि हुई जो इस साल सबसे ज्यादा हैं, जिसके बाद कुल मामले 3,48,182 हो गए हैं। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य में कोविड-19 से दो लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक संख्या 1926 पहुंच गई है।



सुंदरगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मामले 355 मामले आए। राज्य में शुक्रवार को 1282 मरीजों की पुष्टि हुई थी। अधिकारी ने बताया कि राज्य में संक्रमण का इलाज करा रहे लोगों की संख्या 7,003 है जबकि 3,39,200 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं।



कटक में एससीबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कोविड-19 के मामले रिपोर्ट होने के बीच, जिला प्रशासन ने संस्थान को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का आदेश दिया है और इसके बाद सभी छात्रों को शनिवार शाम पांच बजे तक छात्रावासों को खाली करने का निर्देश दिया गया है।



परिवार कल्याण निदेशक डॉ बिजय पाणिग्रही ने कहा कि राज्य को दिन में कोविड रोधी टीके की 2.5 लाख खुराकें मिलेंगी लेकिन राज्य ने 25 लाख खुराकों की मांग की थी ताकि बिना किसी रुकावट के टीकाकरण अभियान को जारी रखा जा सके।

Corona virus second wave: Active cases in the country have now passed the 10 lakh-mark

कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है और संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मरीजों का आंकड़ा इस रफ्तार से बढ़ रहा है जिसने चिंताजनक हालात पैदा कर दिए हैं। रोजाना संक्रमितों और मृतकों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। शनिवार को ही एक लाख 45 हजार लोग संक्रमित पाए गए।चिंताजनक बात ये है कि सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या कम और संक्रमितों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसी के साथ भारत में पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या ने 10 लाख का आंकड़ा पार किया है। भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 1046631 है।अब तक भारत में कुल 13205926 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 168436 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 11990859 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 32.8 लाख मरीज हैं।पहली लहर के मुकाबले कोरोना इस साल बेकाबू होता जा रहा है। पिछले चार दिनों से लगातार एक लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 1.31 हजार, गुरुवार को 1.26 लाख , बुधवार को 1.15 लाख, मंगलवार को 96 हजार और सोमवार को 1.03 लाख केस सामने आए थे।