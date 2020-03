भारत में कोरोना LIVE: अबतक 7 की मौत, 396 संक्रमित, दिल्ली-बिहार में लॉकडाउन

{"_id":"5e78204c8ebc3e6fc8491e12","slug":"corona-virus-in-india-live-and-update-maharashtra-kerala-up-punjab-delhi-lockdown-in-many-cities","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e LIVE: \u0905\u092c\u0924\u0915 7 \u0915\u0940 \u092e\u094c\u0924, 396 \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u092e\u093f\u0924, \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940-\u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0915\u0921\u093e\u0909\u0928","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

सार देश में गंभीर होते जा रहे कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पहली बार एक दिन में तीन मौत हुई है

इसी के साथ देश में कोरोना के चलते मरने वाला का आंकड़ा सात पहुंच गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश भर में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या 396 हो गई है।

दिल्ली और बिहार में 31 मार्च तक पूरी तरह लॉकडाउन घोषित किया गया है।

कहां कितने मामले

राज्य संक्रमितों की संख्या महाराष्ट्र 63 (03 विदेशी) केरल 52 (07 विदेशी) दिल्ली 27 (01 विदेशी) तेलंगाना 21 (11 विदेशी) राजस्थान 24 (02 विदेशी) हरियाणा 17 (14 विदेशी) तमिलनाडु 06 (02 विदेशी) कर्नाटक 20 पंजाब 13 लद्दाख 13 गुजरात 14 चंडीगढ़ 05 मध्यप्रदेश 04 जम्मू-कश्मीर 04 पश्चिम बंगाल 04 आंध्र प्रदेश 03 उत्तराखंड 03 ओडिशा 02 हिमाचल प्रदेश 02 छत्तीसगढ़ 01 पुडुचेरी 01

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात के कारण बजट सत्र की शेष अवधि को तय करने के लिए आज उच्च सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संभावना जताई जा रही है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर संसद सत्र स्थगित भी किया जा सकता है।उत्तर प्रदेश में कानपुर की रमादेवी सब्जी मार्केट का नजारा। लोग भारी संख्या में सब्जी लेने यहां पहुंचे। बता दें कि यूपी में 16 जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया है।प. बंगाल: रेलवे ने सभी ट्रेनें 31 मार्च तक बंद करने का एलान किया है। ये नजारा है खरदाह रेलवे स्टेशन का जहां महज कुछ ही लोग नजर आ रहे हैं।दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह 6 बजे से 31 मार्च तक लॉकडाउन का एलान किया है। कापसहेड़ा में तैनात पुलिस गुड़गांव आने जाने वालों पर नजर रख रही है।

बिहार में 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। यहां कल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक अन्य पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरनगर सदर थाना क्षेत्र की।

कोरोना का डर दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों पर भी नजर आ रहा है। यहां सीएए का विरोध कर रहे लोगों की संख्या गिनी चुनी रह गई है।

यूपी में 16 जिलों में लॉकडाउन

उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 23 से 25 मार्च तक लॉकडाउन घोषित।

बिहार में मौत से हड़कंप

कोरोना के चलते बिहार में मौत का पहला मामला सामने आने से लोग सकते में आ गए। कुछ दिन पहले ही कतर से लौटे 38 वर्षीय युवक को शनिवार रात ही पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। वह डायबिटीज का मरीज था और उसकी किडनी भी खराब थी। 60 साल से कम उम्र में मौत का यह पहला मामला है। बिहार में अब तक कोरोना के संक्रमण का भी मामला नहीं आया था। इसके अलावा, रविवार को ही मुंबई में दूसरी मौत की भी खबर आई। मुंबई के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि, उन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी थी। गुजरात के सूरत में 67 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। वह अस्थमा के मरीज थे और दोनों किडनी फेल हो गई थीं। गुजरात में कोरोना से मौत का यह पहला मामला है। मरने वाले सात में से छह लोगों को डायबिटीज थी।



11 दिन में सात मौतें, दो दिन में 40 फीसदी नए केस

कोरोना से संक्रमण के चलते पहली मौत 11 मार्च को कर्नाटक में हुई थी। दूसरी मौत दिल्ली में 13 मार्च को हुई थी। तीसरी मौत महाराष्ट्र में 17 मार्च, चौथी मौत पंजाब में 19 मार्च और एक-एक मौतें बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में 22 मार्च को हुई। बीते दो दिन में 40 फीसदी नए केस सामने आए हैं।



महाराष्ट्र में सबसे गंभीर स्थिति, धारा 144 लागू

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर हो गई है। अब तक यहां 63 मरीजों में कोरोनावायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिनका राज्य के अलग-अलग हॉस्पिटल में इलाज जारी है। राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज, जिम और स्वीमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। निजी कक्षाएं, परीक्षाएं टालने का भी आदेश दिया गया है। वहीं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरे पास अब महाराष्ट्र में धारा 144 लागू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। देश के बाहर की किसी भी फ्लाइट को मुंबई में लैंड करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।



गुजरात में दो की मौत, एक कोरोना पॉजिटिव दूसरा मरीज संदिग्ध

गुजरात में एक 69 वर्ष के एक पुरुष की सूरत के एक अस्पताल में मौत हो गई। वहीं एक कोरोना संदिग्ध महिला की भी मौत हो गई है। हालांकि, महिला की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है।



संसद का बजट सत्र आज हो सकता है समाप्त

संसद का बजट सत्र सोमवार को दोनों सदनों में वित्त बिल पास करने के बाद खत्म हो सकता है। सूत्रों ने रविवार को बताया, कोरोना वायरस के मद्देनजर 23 मार्च को संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा हो सकती है। इससे पहले, बजट सत्र तीन अप्रैल को समाप्त होना था। टीएमसी समेत कई दलों ने कोरोना वायरस के खतरे और कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सोमवार को सत्र में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था।



सुप्रीम कोर्ट में आज सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सीमित करने का फैसला किया है। इसके तहत अब केवल एक ही बेंच अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये करेगी। रविवार रात जारी सूचना के मुताबिक सोमवार को केवल सीजेआई एसए बोबडे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करेगी।



बंगाल में कोरोना संक्रमित की तादाद बढ़कर सात हुई

कोलकाता के बालीगंज इलाके में तीन और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के साथ ही मरीजों की तादाद बढ़ कर सात हो गई है। लंदन से एक युवक कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार होकर कोलकाता लौटा था। अब उसके माता-पिता के साथ घर में काम करने वाली नौकरानी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। रविवार को जांच रिपोर्ट आने पर संक्रमण की पुष्टि हुई। यानी एक ही परिवार के तीन लोग इसकी चपेट में आ गए हैं।