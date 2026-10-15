प्रदर्शन पर सियासत: विपक्षी नेताओं और छात्रों की हिरासत पर सीजेपी ने उठाए सवाल, केंद्र-पुलिस पर क्या आरोप?

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दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ता अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 से 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जब विपक्षी नेता भी आंदोलन में शामिल हुए तो उन्हें भी हिरासत में लिया गया। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दिपके ने सवाल उठाया कि छात्रों, युवाओं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किसके लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब एक व्यक्ति यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए किया जा रहा है। हालांकि, ये आरोप सीजेपी कार्यकर्ता ने लगाए हैं।