एक्सप्लेनर: इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस क्यों मिला, क्या है ओसीआई कार्ड? जानें इसके नियम और अधिकार

ओसीआई योजना क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई?

ओसीआई का पूरा नाम ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया है। यह भारत सरकार की एक योजना है, जिसके तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को ओसीआई के रूप में पंजीकरण की सुविधा दी जाती है।



विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता की मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके ओसीआई योजना शुरू की थी। खासकर उत्तरी अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग इसकी मांग कर रहे थे। इस योजना को 2006 में हैदराबाद में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया।



इसके तहत ऐसे भारतीय मूल के लोगों को ओसीआई के रूप में पंजीकरण की सुविधा दी गई, जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी समय भारत के नागरिक रहे हों या उस तारीख को भारतीय नागरिक बनने के पात्र रहे हों।



ओसीआई कार्ड दोहरी नागरिकता नहीं है। इसका मतलब है कि ओसीआई कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं बन जाते। वह विदेशी नागरिक ही रहते हैं। ओसीआई कार्ड उन्हें भारत आने और यहां रहने से जुड़ी कुछ सुविधाएं देता है, लेकिन भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार नहीं देता।

ओसीआई कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले विदेशी नागरिक ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय मूल से जुड़ा होना जरूरी है।

वह व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी समय भारत का नागरिक रहा हो।

वह 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने के योग्य रहा हो।

वह ऐसे क्षेत्र से जुड़ा हो, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना हो।

वह ऊपर दी गई शर्तें पूरी करने वाले किसी व्यक्ति का बच्चा, पोता-पोती या परपोता-परपोती हो।

ऐसे व्यक्ति के नाबालिग बच्चे भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं।

वह नाबालिग बच्चा जिसके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या जिनमें से कोई एक भारतीय नागरिक हो।

भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्डधारक के विदेशी मूल के पति या पत्नी भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं।

पति या पत्नी के आधार पर आवेदन करने के लिए विवाह का पंजीकृत होना और आवेदन से ठीक पहले कम से कम दो साल तक लगातार कायम रहना जरूरी है। ऐसे आवेदकों को आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होता है। आवेदन जमा करते समय आवेदक और भारतीय मूल के पति या पत्नी को संबंधित वाणिज्य दूतावास में उपस्थित होना होता है। इसके साथ भारतीय पति या पत्नी का भारतीय पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड और विदेशी पति या पत्नी का संबंधित विदेशी पासपोर्ट दिखाना होता है।