कोरोना का कहरः अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- सरकार पर आरोप से पहले लोग खुद संयम बरतें

सोमवार को देश की दो हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच अलग-अलग, लेकिन कठोर संदेश दिए। पहले मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को मौजूदा कोरोना कहर के लिए जिम्मेदार ठहराया। मद्रास हाईकोर्ट ने आयोग के खिलाफ हत्या का केस तक दर्ज करने और दो मई को होने वाली मतगणना तक रोेकने की बात कही। इसके बाद बाॅम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि सरकार पर आरोप लगाने से पहले नागरिक संयम और अनुशासन बरतें।

Citizens should practise restraint and discipline amid surge in #COVID19 cases before blaming govt, says Aurangabad bench of Bombay HC