कर्नाटक: ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी मनाने को लेकर विवाद, हाईकोर्ट ने उत्सव पर रोक लगाने वाली याचिका की खारिज

भजन गाकर धरना दे रहे कार्यकर्ता

नगर निगम कार्यालय के सामने हिंदू कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता भजन गाकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने मांग की है पिछले साल की तरह इस बार गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति दी जाए। वहीं, भाजपा विधायक अरविंद बेलाड ने अनुमति नहीं मिलने पर भी मूर्ति स्थापित करने की धमकी दी है।

कमिश्नर पर दबाव बनाएंगे

हुबली-धारवाड़ पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बेलाड ने कहा कि आयुक्त ने हमें अनुमति नहीं दी है। हम कमिश्नर पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार हमारी भावनाओं को समझे। बेलाड ने कहा कि जब तक वे अनुमति नहीं देंगे, हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। हम अपना विरोध जारी रखेंगे।

हमने कब मना किया- खरगे

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या ईदगाह मैदान पर उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दी है। इस पर खरगे ने कहा कि किसने कहा कि हमने इनकार कर दिया है। इनकार तब होता है जब आप कुछ मांगते हैं और वह आपको नहीं दिया जाता है। उन्होंने पूछा कहा कि क्या आपको इसे लिखित रूप में दिया गया है। क्या आप मुझे कोई दस्तावेज दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा कि फिलहाल हमने किसी बात से इनकार नहीं किया है।

#WATCH | On the Hubballi Ganesh idol installation issue at Idgah Maidan, Karnataka Minister Priyank Kharge says, "Who said they are denying?... Denial is when you ask for something and it is not given to you and if they have given it in writing...Where have they denied? Can you… pic.twitter.com/gED5eJa2wE