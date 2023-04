Karnataka: कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला की मल्लिकार्जुन खरगे को नसीहत, PM मोदी पर टिप्पणी को लेकर कही यह बात

कांग्रेस समर्थक और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के भाई तहसीन पूनावाला ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, आप जितना अधिक व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री पर हमला करेंगे, उतना ही इसका उल्टा असर होगा। मुद्दों को लेकर उन पर हमला करो। हमसब लोकतंत्र का हिस्सा हैं। इसे व्यक्तिगत मत बनाइए। कर्नाटक चुनाव में जीत के लिए राज्य के मुद्दों पर टिके रहें- माननीय प्रधानमंत्री का अपमान करने की कोई जरूरत नहीं है !!

The MORE you attack the Hon'ble PM personally the more it will backfire. Attack him on issues . We are a democracy. DON'T MAKE it personal. #Karnataka is there for the taking. Stick to state issues - no need to insult the Hon'ble PM!!