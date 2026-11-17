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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर हिंदी में लिखा, 'महंगाई से परिवार परेशान हैं और कारोबार बंद होने को मजबूर हैं! मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और जनविरोधी नीतियों ने महंगाई को बेकाबू कर दिया है। इससे आम जनता और कारोबारी दोनों की कमर टूट रही है।' सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 61 प्रतिशत परिवारों का मासिक खर्च 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है।उन्होंने दावा किया कि 74 प्रतिशत लोग गैर-जरूरी खर्चों में कटौती कर रहे हैं, जबकि 50 प्रतिशत लोगों को जरूरी सामान की खरीदारी भी कम करनी पड़ रही है। रमेश ने कहा कि पिछले एक साल में घी और खाद्य तेल की कीमतों में 75 प्रतिशत, सब्जियों में 73 प्रतिशत, चावल, गेहूं और अन्य अनाज में 71 प्रतिशत, दूध और डेयरी उत्पादों में 65 प्रतिशत तथा दालों की कीमतों में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।उन्होंने यह भी दावा किया कि नोएडा में ही एक साल के भीतर 200 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। रमेश ने इसके लिए अमेरिकी टैरिफ, कच्चे माल की ऊंची कीमतों और सरकार की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा पूरे देश में कपड़ा उद्योग की खराब स्थिति का संकेत है।रमेश ने कहा, 'महंगाई के ये आंकड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं। लोगों की थालियां छोटी हो रही हैं और फैक्ट्रियों पर ताले लग रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री की असंवेदनशीलता और अहंकार ऐसा है कि इस संकट के बीच भी उनकी एकमात्र चिंता राजनीति है।' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न तो जनता की परेशानियों को स्वीकार करने की कोशिश कर रही है और न ही उन्हें किसी तरह की राहत देने के लिए कदम उठा रही है।पिछले सप्ताह भी कांग्रेस ने जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। पार्टी ने कहा था कि यह 'अमृत काल' नहीं, बल्कि 'महंगाई का भूकंप' है। कांग्रेस लगातार जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है। पार्टी का कहना है कि बढ़ते घरेलू खर्च के कारण परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।