कांग्रेस ने संजय झा को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया, अभिषेक और साधना भारती की हुई नियुक्ति

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बुधवार की शाम को संजय झा को तत्काल प्रभाव से एआईसीसी प्रवक्ता के पद से हटा दिया है। उनकी जगह अभिषेक दत्त और साधना भारती को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है।

Sanjay Jha dropped as AICC spokesperson with immediate effect. Abhishek Dutt and Sadhna Bharti appointed as National Media Panelist of Congress party. pic.twitter.com/v9x0HvoJkG