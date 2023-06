Kerala: पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज हुआ तो केरल सरकार पर भड़के थरूर, कहा- प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा, आहत हूं

जानिए, क्या बोले थरूर

कांग्रेस नेता थरूर ने ट्वीट कर पिनराई सरकार के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा कि बेहतरीन और निष्पक्षता से काम करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मैं इससे आहत हूं। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसके साथ उन्होंने एक फोटो भी साझा की। फोटो में एक फ्रेंच लेखक का वाक्य लिखा था ’मैं आपसे असहमत जरूर हो सकता हूं लेकिन मैं मरते दम तक आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा’।

Disappointed to hear of proceedings against journalists doing their jobs professionally in Kerala. Freedom of the press is indispensable to our democracy and vital for our state. Government should stop such harassment. pic.twitter.com/GNuRIJsxDd