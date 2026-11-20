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जब प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारी और वेतन वृद्धि को लेकर उद्योगपतियों से सवाल किए और उन्हें आड़े हाथों लिया, तो खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री 12 साल बाद जागे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर 'क्रोनी कैपिटलिज्म' (कुछ खास उद्योगपतियों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाली व्यवस्था) का आरोप लगाया। इसके साथ ही कहा कि इसकी वजह से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नुकसान पहुंचा है।एक्स पर एक पोस्ट में खरगे ने लिखा, 'कांग्रेस पार्टी आर्थिक उदारीकरण की जननी है। देश में सबसे अधिक दशक-औसत विकास दर कांग्रेस-यूपीए के कार्यकाल में ही दर्ज की गई थी। लेकिन अपनी आदत से मजबूर होकर, पीएम मोदी ने फिक्की में अपने भाषण के दौरान अपनी ही विफलताओं के लिए कारोबारी समुदाय को जिम्मेदार ठहरा दिया। ऐसा लगा मानो प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता हों। वे 12 साल बाद जागे हैं।'बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की कमी का आरोप लगाते हुए, खरगे ने देश में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। सरकार की पहलों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'मेक इन इंडिया' को 'चीन से खरीदो' (बाय फ्रॉम चाइना) में बदल दिया गया है।'उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी के लिए समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड) की वकालत की है। हमने बार-बार चेतावनी भी दी थी। लेकिन मोदी सरकार ने देश के सभी संसाधन अपने 1-2 करीबी पूंजीपति मित्रों को सौंप दिए और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा न होने से नवाचार (इनोवेशन) दब गया, विनिर्माण की गुणवत्ता खराब हुई, और भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता तथा वैश्विक ब्रांड वैल्यू में गिरावट आई।'उन्होंने आगे लिखा, 'आज न तो नौकरियां हैं, न ही बचत, और महंगाई अपने चरम पर है। पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) बंद कर दिए गए हैं, और 'मेक इन इंडिया' को 'बाय फ्रॉम चाइना' (चीन से खरीदें) में बदल दिया गया है। भाजपा ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से कब्जा करने की छूट दे दी है। यह आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती और एक आर्थिक आपदा साबित हो रही है।गुरुवार को, प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबारी जगत से पूछा कि क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है और क्या उन्होंने रोजगार दर बढ़ाने में कोई योगदान दिया है। फिक्की के शताब्दी सम्मेलन में उद्योग जगत के नेताओं को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'अगर मैं उद्योग की बात करूं, तो हाल के वर्षों में सरकार का पूरा ध्यान 'ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस' (व्यापार करने में आसानी) पर रहा है। 2014 में, मूल कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी। हमने इसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया। आज, भारत में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है।