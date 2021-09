यूपी चुनाव: कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी गठित की, जितेंद्र सिंह को बनाया अध्यक्ष

कांग्रेस ने अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। जितेंद्र सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ इस कमेटी के सदस्य होंगे। इसके साथ ही महासचिव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, यूपी के पार्टी प्रमुख अजय लल्लू, सीएलपी नेता आराधना मिश्रा मोना टीम की सदस्य होंगी।

Congress constitutes Screening Committee for forthcoming UP polls - Jitendra Singh to be the chairman, Deepender S Hooda & Varsha Gaikwad members.