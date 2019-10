महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का संयुक्त घोषणापत्र जारी, शिक्षा पर जोर

महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आने के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र का नाम शपथनामा दिया गया है। इसमें हर जिले में सरकारी इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज बनाए जाने तथा पूरे राज्य में शिक्षकों की खाली पड़ी सीटों को भरने की बात भी की गई है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की बात भी कही गई है।

