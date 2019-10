कश्मीर मुद्दे में ब्रिटिश नेता कॉर्बिन के बयान ने पकड़ा तूल, कांग्रेस बोली- भाजपा फैला रही है झूठ

{"_id":"5d9f615f8ebc3e017553b9e6","slug":"congress-anand-sharma-on-jeremy-corbyn-statement-on-kashmir-issue-slams-bjp","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0936\u094d\u092e\u0940\u0930 \u092e\u0941\u0926\u094d\u0926\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u094d\u0930\u093f\u091f\u093f\u0936 \u0928\u0947\u0924\u093e \u0915\u0949\u0930\u094d\u092c\u093f\u0928 \u0915\u0947 \u092c\u092f\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u092a\u0915\u0921\u093c\u093e \u0924\u0942\u0932, \u0915\u093e\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0940- \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u092b\u0948\u0932\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948 \u091d\u0942\u0920","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद ब्रिटिश नेता जेरेमी कॉर्बन के कश्मीर पर विवादास्पद बयान से सियासी सरगर्मी तेज हो गई। भाजपा के कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। वहीं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का कहना है कि वह लेबर पार्टी के कश्मीर संबंधी प्रस्ताव का विरोध जताने के लिए मिलने गए थे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने भाजपा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे वैमनस्य से भरा हुआ करार दिया। उन्होंने भाजपा के बयान को अपनी असफलताओं से लोगों का ध्यान भटाने का एक और प्रयास बताया।



इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने कहा, "जेरेमी कॉर्बिन के साथ हमारी मुलाकात कश्मीर पर उनकी पार्टी द्वारा पास किए गए प्रस्ताव का विरोध करने के लिए थी। हमने यह दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और बाहरी दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा।" इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने कहा कि लोगों का ध्यान अपनी असफलताओं से भटकाने के लिए भाजपा ने बयानों को तोड़-मरोड़ कर झूठ फैला रही है।



"कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल साफ है" वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भाजपा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। शर्मा ने कहा कि छह अगस्त के अपने प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया था कि जम्मू-कश्मीर से जुड़ा कोई भी विषय या घटना भारत का आतंरिक मामला है।



आनंद शर्मा ने कहा, "हम गलत ढंग से पार्टी का प्रतिनिधित्व और अनाधिकारिक बयान को देखकर चकित हैं। कोर्बिन से मुलाकात करने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के पास न तो यह जनादेश है और न अधिकार कि वो भारत के आतंरिक मामलों से जुड़े किसी भी मुद्दों पर अपनी राय रखे। उन्हें सिर्फ भारतीय प्रवासियों से जुड़े मसलों पर ध्यान देना चाहिए।"



कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल साफ और अडिग है। 6 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया था कि जम्मू-कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।"







उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी का इस मामले में साफ कहना है कि किसी भी अन्य व्यक्ति या समूह का इससे कोई लेना-देना नहीं है। हम इस मामले में बाहरी व्यक्ति के किसी भी दावे को पूरी तरह खारिज करते हैं। हम यह बात लेबर पार्टी को भी साफ करना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर को लेकर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के भीतर हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी विषय या घटना, जो जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित है, वह पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है।" "भाजपा के पास नहीं है जवाब" कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर खुद भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी ने अपने ट्वीट में कहा, "भाजपा आर्थिक सुस्ती, बेरोजगारी का बढ़ना, बैंकिंग संकट और राफेल सौदे में हुई अनियमितताओं पर एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाई है। उन्होंने सच को छिपाने के लिए झूठ को फैलाने का काम किया। अब वे अपने प्रॉपेगैंडा के पीछे छिप नहीं सकते हैं।"





ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के विपक्षी पार्टी के साथ कश्मीर के हालात पर चर्चा करने पर भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। भाजपा ने एक ट्वीट में कहा, "कांग्रेस को भारत के लोगों को यह बताना चाहिए कि उनके नेता विदेशी नेताओं को भारत के बारे में क्या बता रहे हैं।"



गौरतलब है कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कश्मीर का मामला उठाया। कॉर्बिन ने कहा कि क्षेत्र में तनाव कम करने के प्रयास होने चाहिए और हिंसा पर लगाम लगनी चाहिए। भाजपा ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस से जवाब मांगा है।



बैठक में भाजपा ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि भारत इस शर्मनाक हरकत के लिए कांग्रेस को माकूल जवाब देगा।





इससे पहले ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने बैठक के बाद ट्वीट कर कहा, "भारत की कांग्रेस पार्टी के ब्रिटिश प्रतिनिधियों के साथ काफी सार्थक बैठक हुई। बैठक में हमने कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा की। तनाव को तत्काल कम किए जाने की जरूरत है और क्षेत्र में लंबे समय से हो रही हिंसा और डर का दौर खत्म होना चाहिए।"



Our meeting with @jeremycorbyn was held to condemn the Kashmir resolution passed by his Party & to reiterate that J&K is an internal matter & outside intervention will not be accepted. @BJP4India's malicious statements are another attempt to distract people from their failures. — Indian Overseas Congress UK (@TeamIOCUK) October 10, 2019

"कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल साफ है"

#WATCH "We are shocked by this misrepresentation. Any issue pertaining to Jammu & Kashmir are purely India's internal affairs," says Congress leader Anand Sharma on Congress's UK representatives meeting with UK's Labour Party leader Jeremy Corbyn. pic.twitter.com/30MPBwCEMa — ANI (@ANI) October 10, 2019

"भाजपा के पास नहीं है जवाब"

.@BJP4India has failed to answer a single question on the economic slowdown, rising unemployment, banking crisis & even the irregularities in the Rafale deal. Therefore they have to resort to spreading lies to evade the truth. They can't hide behind their propaganda anymore. https://t.co/oUyn55Kh26 — Congress (@INCIndia) October 10, 2019

क्या कहा था भाजपा और ब्रिटिश नेता ने?



Appalling! @INCIndia owes it to the people of India to explain what its leaders are telling foreign leaders about India.



India will give a befitting reply to Congress for these shameful shenanigans! https://t.co/Sb0MThF17A — BJP (@BJP4India) October 10, 2019



A very productive meeting with UK representatives from the Indian Congress Party where we discussed the human rights situation in Kashmir.



A very productive meeting with UK representatives from the Indian Congress Party where we discussed the human rights situation in Kashmir.

There must be a de-escalation and an end to the cycle of violence and fear which has plagued the region for so long. pic.twitter.com/wn8DXLohJT — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 9, 2019

