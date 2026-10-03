तेलंगाना में हादसा: अंतिम संस्कार में जा रही बस पलटी; चार महिलाओं की मौत, 30 घायल; सीएम ने किया मुआवजे का एलान

तेलंगाना के हैदराबाद के विकाराबाद जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ, जब एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 47 लोग सवार थे। ये सभी जिले के केसाराम गांव से चिंताकुंटा में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

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पुलिस के मुताबिक हादसा धारूर थाना क्षेत्र में हुआ। बस के पलटते ही उसमें सवार लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में चार महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हुए। घायलों को आसपास के अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि ज्यादातर घायलों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।हादसे में घायल हुए लोगों में से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से दो लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य में मदद की।विकाराबाद की जिला पुलिस अधीक्षक स्नेहा मेहरा ने पीटीआई को बताया कि बस पूरी तरह पलट गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस फिलहाल मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे हादसे की वजह स्पष्ट हो सके। बस चालक हादसे के बाद से फरार है। उसके मिलने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी।पुलिस ने बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है और MVI की रिपोर्ट के आधार पर हादसे के कारणों की जांच आगे बढ़ाई जाएगी।हादसे पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दुख जताया। उन्होंने मुख्य सचिव संजय जाजू को निर्देश दिया कि घायलों को हर संभव और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई।ये भी पढ़ें:राज्य के उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और हादसे में घायल हुए लोगों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया।