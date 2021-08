मुंबई में कम्युनिटी वॉशिंग: एनजीओ की अनूठी पहल, 55 रुपये में धोए जा रहे पांच जोड़ी कपड़े

{"_id":"6115441d5b3587674409b6e1","slug":"community-washing-in-mumbai-unique-initiative-of-ngo-five-pairs-of-clothes-being-washed-for-rs-55","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0941\u0902\u092c\u0908 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u092e\u094d\u092f\u0941\u0928\u093f\u091f\u0940 \u0935\u0949\u0936\u093f\u0902\u0917: \u090f\u0928\u091c\u0940\u0913 \u0915\u0940 \u0905\u0928\u0942\u0920\u0940 \u092a\u0939\u0932, 55 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0927\u094b\u090f \u091c\u093e \u0930\u0939\u0947 \u092a\u093e\u0902\u091a \u091c\u094b\u0921\u093c\u0940 \u0915\u092a\u0921\u093c\u0947","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

सार मुंबई की कुरैशी नगर बस्ती के लोगों के लिए एनजीओ ने अनूठी पहल की है। लोगों के कपड़े स्वच्छ रहें और उन्हें पैसा भी कम खर्च करने पड़े इसलिए उसने कम्युनिटी वॉशिंग शुरू की है।



मुंबई के कुरैशी नगर स्थित सुविधा सेंटर में कम्युनिटी वॉशिंग की सुविधा शुरू की गई है। यहां एनजीओ पार्थ सामाजिक संस्था ने मात्र 55 रुपये में पांच जोड़ी कपड़े धुलवाने का इंतजाम किया है।



संस्था के प्रबंधक अब्दुल्ला अंसारी ने बताया कि यह सुविधा इसी साल शुरू की गई है। बस्ती के जो लोग पानी का संकट झेल रहे हैं और पानी खरीद नहीं सकते, उनके लिए हमने कम्युनिटी वॉशिंग शुरू की है।



गरीबों के लिए ऐसी और सुविधाएं हों

विशाल पाटिल ने बताया कि वह हर दो सप्ताह में यहां आते हैं और अपने सारे कपड़े धुलवाते हैं। यहां कपड़े अच्छी तरह से धोए जाते हैं और पैसा भी कम लिया जाता है। गरीबों को ऐसी और सुविधाएं मिलनी चाहिए।





Mumbai | Community washing facility introduced at Suvidha Center, Qureshi Nagar for slum-dwellers, charging them Rs 55 for 5 pairs of clothes



NGO Pratha Samajik Sanstha started it this year for people facing water crisis & can't afford to buy water: Manager Abdullah Ansari pic.twitter.com/n86fBaxScj — ANI (@ANI) August 12, 2021

Community washing in Mumbai: Unique initiative of NGO, five pairs of clothes being washed for Rs 55

