Maharashtra: 'महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार जल्द', शिंदे गुट के MLAs के अल्टीमेटम के बीच सीएम का बड़ा बयान

महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरणों के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान जारी है। एक ओर जहां यह खबर है कि शिंदे गुट के विधायकों ने बड़ी बैठक कर कैबिनेट में शामिल करने के लिए पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है, वहीं दूसरी ओर अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इसके बारे में बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक, महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार अगले कुछ दिनों के भीतर होना है। ऐसे में एनसीपी से आए नेताओं को मंत्री बनाने के बाद अब उनको विभाग भी दिया जाना है।

